Türkiye Gazetesi

Fırat Çetin (17) idaresindeki motosiklet ile İ.G. yönetimindeki hafif ticari araç, Şirinevler Mahallesi Armağan İlci Bulvarı'nda çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralanan motosiklet sürücüsü Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Meydana gelen kaza sonrasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Fırat Çetin, buradaki müdahaleye rağmen bu sabah hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ise gözaltına alındı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Hastane morgunun önüne gelen Çetin'in yakınları ve çok sayıda arkadaşı gözyaşlarına hakim olamadı.

Çetin'in dayısı Yaşar Bulut morg önünde yaptığı açıklamada, Fırat'ın arkadaşları tarafından çok sevilen bir genç olduğunu söyledi.

Cenaze işlemlerinden ardından gencin cenazesi Sultan Dere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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