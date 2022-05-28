Türkiye Gazetesi

Batman'da cinnet geçiren adam dehşet saçtı. Hürriyet Mahallesi Şerzan Kurt Parkı’nda akşam saatlerinde yaşanan olayda zanlı, yengesi ve yeğenini öldürüp, eşini de yaralayıp olay yerinden kaçtı.

FAİL HER YERDE ARANIYOR

Alınan bilgilere göre, Batman Hürriyet Mahallesi Şerzan Kurt Parkı’nda akşam saatlerinde cinnet geçirdiği ileri sürülen Ş. D., yengesi Bzike Taziye ve yeğeni Abdulğani Demir’i öldürüp, eşi F. D.’yi de yaralayıp olay yerinden kaçtı. 112 Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenler otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Polis ekipleri, failin yakalanması için çalışma başlattı.

Boşanma aşamasındaki eşine dehşeti yaşattı: Ortalık savaş alanına döndü Edirne'de boşanmak üzere olduğu eşinin evine giderek etrafa ateş açan kişi ve babasını mahalleli linç etmek istedi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 3'ü polis 5 kişi yaralandı.

Cinnet dehşeti: Eşini bıçakladı, 2 kızını balkondan atıp intihara teşebbüs etti Aksaray’da cinnet getiren yabancı uyruklu adam, önce eşini bıçaklayarak öldürdü ardından 2 küçük kızını balkondan atıp kendi de atlayarak intihara teşebbüs etti. Feci olayda anne ve küçük çocuklar hayatını kaybederken, baba ağır yaralandı.

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İzmir'de koca dehşet: Eşini öldürüp kaynanasını ağır yaraladı İzmir Konak'ta bir koşa, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü. Zanlı, kaynanasını da defalarca bıçakladı.