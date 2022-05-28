Türkiye Gazetesi

İstanbul Küçükçekmece E-5’te makas attığı ileri sürülen sürücü araçla takla attı. Kaza anı kameraya yansırken sürücünün iki bacağı kazanın şiddeti ile koptu.

DURUMU AĞIR

Kaza, gece saat 01.30 sıralarında Küçükçekmece E-5 Beşyol mevkii Topkapı istikametinde yaşandı. İddiaya göre trafikte arkadaşıyla makas atarak Topkapı yönüne giden Serkan A., idaresindeki 34 DHR 498 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybetti. Beşyol mevkiinde kontrolden çıkan araç önce bariyerlere çarptı ardından yan yola takla atarak durabildi. Kazada sürücü Serkan A’nın iki bacağı koparak ağır yaralanırken, yanındaki arkadaşı ise yara almadan kazayı atlattı.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri başka kazanın olmaması için önlem alırken, itfaiye sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak ambulansa teslim etti.



Bacakları kopan sürücü Serkan A hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada sol şeritten sağa doğru direksiyonu kırdığı sırada hakimiyetini kaybedip takla attığı görülüyor.

"BARİYERLERE ÇARPIP TAKLA ATMIŞ"

Yaşanan feci kaza ile ilgili konuşan Enes Alabaş, "Sol şeritten sağ şeride geçerken direksiyon hakimiyetini kaybediyor, araba kayıyor. Şuradaki bariyerlere çarptıktan sonra havada direğe çarpıyor. Şuraya da takla atmış bir şekilde düşüyor. İki tane bacağını kaybetmiş. Başka biri daha var yanında ama o yaralanmamış" dedi.

Feci kaza: AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı'nın kolu iş kazasında koptu AK Parti Alaca İlçe Gençlik Kolları Başkanılığı yapan Sinan Özüm'ün kolu iş kazasında koptu.

Feci kaza! Sürücünün kolu koptu Malatya'da anlık dikkatsizlik sonucu minibüsüyle bariyerlere giren sürücünün kazada kolu koptu. Talihsiz adam, ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Tır devrildi, şoförün kolu koptu Bartın’da hurda yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada tır şoförünün kolu koptu.