Türkiye Gazetesi

Evinde yalnız yaşayan Remzi Tunç’un (73), evde olmadığını düşünerek balkonundaki çamaşırları toplamak isteyen komşusu, içeriden gelen televizyon seslerinden şüphelenerek eve girmişti.

Eve giren komşu, Remzi Tunç’un cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Olayı araştıran polis, Tunç’u yabancı uyruklu üst komşusunun öldürdüğünü tespit etti.

MATKAP SESİ YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ

Yabancı uyruklu üst komşuyu sorgulayan polis, cinayeti ortaya çıkardı.

Şüpheli sorgulamasında olay akşamı matkap sesi gelmesi sebebiyle Tunç ile tartıştığını, sonrasında ise Tunç’u öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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