Türkiye Gazetesi

İstanbul Esenyurt’ta bir çocuğa yönelik taciz iddiası mahalleyi karıştırdı. Süleymaniye Mahallesine bağlı Ispartakule Caddesi’nde bir kişinin küçük yaştaki bir çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine mahalleli cami önüne geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve çelik kuvvet intikal etti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı cami önünde toplanan mahalleli tarafından linç edilmek istendi.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da bölgeye gelerek vatandaşlarla görüştü. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bugün Esenyurt ilçemiz Süleymaniye Mahallesi'nde çocuğa yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli şahıs, kısa sürede güvenlik güçlerimizce yakalanmıştır. İnsanlık suçu olarak gördüğümüz bu eylemleri nefretle ve esefle kınıyoruz, lanetliyoruz” ifadelerine yer verildi. Açıklamada konuyla ilgili adli tahkikatın başlatıldığı bildirildi.

Marmaray’da ‘Taciz’ skandalı: Yabancı uyruklu şahıs, kadın yolcunun gizlice fotoğraflarını çekti Marmaray’da kadınların fotoğraflarını çeken yabancı uyruklu şahıs, trendeki yolcular tarafından fark edildi. ‘Fotoğraflarımı çekmiş’ diyerek tacizciye tepki gösteren kadın yolcuya, diğer yolucuların da destek vermesiyle arbede çıktı.