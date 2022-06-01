Türkiye Gazetesi

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Yeni Mahalle Sultan Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre D.Ç. isimli kadın eniştesi S.B. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle D.Ç., üzerinde bulunan silahla eniştesi S.B.’ye ateş ederek ağır yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde ağır yaralanan S.B.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, D.Ç. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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