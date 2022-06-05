Türkiye Gazetesi

Haziran aynının başlaması ve havaların ısınması ile birlikte yazlık alanlarda yoğunluk yavaş yavaş başladı. Bursa'nın Gemlik kıyılarında görülen zehirli denizanaları ise denize girmek isteyen vatandaşları tedirgin etti. Uzmanlar, bu denizanalarına kesinlikle dokunulmaması konusunda uyarılarda buluyor.

ÖNCE TEKİRDAĞ, ŞİMDİ BURSA

Geçen hafta Tekirdağ kıyılarında görülen ve zehirli olarak bilinen pusula denizanaları (chrysaora hysoscella) Bursa'nın Gemlik sahillerine de vurdu. Doğal yaşam alanları Akdeniz ve Ege Denizi olan zehirli pusula denizanaları, artan hava sıcaklıkları ile birlikte denizlerin ısınması ve kirliliğe bağlı olarak Marmara’da da görülmeye başladı. Kırmızı, kahverengi veya sarı renklerde olabilen, ayrıca 1.5 metreyi bulan kollara sahip denizanaları vatandaşlarda endişe uyandırdı.

Uzmanlar, pusula denizanasının ne ölüsüne ne de dirisine dokunulmaması gerektiğini belirterek, temas edilmesi halinde amonyak ya da sirke ile yıkanarak sağlık kuruluşlarına haber verilmesi gerektiğini vurguladı.

"EYLEM PLANIMIZLA DENİZLERİMİZİ KURTARABİLİRİZ"

Sahilde denize giremeyen vatandaşlar sahilde satranç oynarken, "Burada sadece denizanaları değil, birçok pislik yer almaktadır. Marmara'da biyolojik arıtma bütün fabrikalara zorunlu olarak getirilmediği sürece, eski akvaryum görüntüsü her geçen gün kaybolacaktır. Bütün vatandaşlar ve siyasilerimizle eylem planımızla denizlerimizi kurtarabiliriz. Daha önce deniz atları, deniz yıldızlarını görürdük. Ancak bunlar yavaş yavaş yok olurken, görmediğimiz bilmediğimiz hayvanlar ortaya çıktı" dedi.

Denizanası teyakkuzu TBMM Çevre Komisyonunda denizi kirletenlere ve müsilaja karşı yeni tedbirler alınmasını öngören kanun teklifinin görüşmeleri sırasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Marmara Denizi’nde yapılan koruma çalışmaları hakkında bilgi verdi.