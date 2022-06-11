Türkiye Gazetesi

İzmir Konak'ta telefonda başlayan tartışma sokakta devam etti ve kanlı bir şekilde bitti. Ballıkuyu Mahallesi 5307 sokakta meydana gelen olayda Mehmet Masum Özyekin (26) ile aynı mahallede oturduğu öğrenilen Mehmet Raşit Ö. (24), telefonda tartıştı.

Telefonda çıkan tartışmanın ardından Özyekin'in oturduğu sokağa otomobille gelen Mehmet Raşit Ö., yanında getirdiği tabancayla Özyekin'e ardı ardına ateş açtı. Göğüs, karın, kasık ve bacaklarına 7 mermi isabet ettiği öğrenilen Mehmet Masum Özyekin kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli otomobiline binerek kayıplara karıştı.

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan Özyekin komşuları tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

TALİHSİZ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Masum Özyekin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Talihsiz gencin cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri sokağı güvenlik çemberine alarak çalışma başlattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri de bölgede incelemede bulunurken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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