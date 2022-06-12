Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD), Van'da zelzele kaydedildiğini açıkladı. AFAD, depremin merkez üssünün Tuşba ilçesine bağlı Bağdaşan Mahallesi olarak duyurdu. Saat 21.35'te meydana gelen depremin yerin 18.89 kilometre derinliğinde ve 5,0 büyüklüğünde olduğu aktarıldı.

ÖLÜ YA DA YARALI YOK

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, şu ana kadar kendilerine olumsuz bir bilginin aktarılmadığını belirterek "Ekipler inceleme ve tespit çalışması yapıyor. Şimdilik olumsuz bir durum görünmüyor." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da can kaybı veya yaralı olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Van depreminin gecesinde ben buradaydım, HDP neredeydi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van-Beşyol Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Birileri anne babaların gözyaşlarını, sizlerin sıkıntılarınızı kendi sapkın ideolojilerinin mezesi yapmaya çalışırken biz yaşatmanın peşindeyiz" dedi. "Van depreminin gecesinde Erdoğan buradaydı. HADEP neredeydi? Ben Kürdüm diyenler neredeydi?" diyen Erdoğan, "Benim için Kürt kardeşlerimle Türk kardeşlerim arasında bir fark yoktur. Biz herkesi Allah için seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Alanya açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.