Türkiye Gazetesi

Ankara'nın Keçiören Belediyesi tarafından bin 700 çocuk için ücretsiz olarak gerçekleştirilen sünnet etkinliğinde sanal gerçeklik (VR) gözlüğü ile film izleme imkanı sunuluyor. Böylece sünnet işlemleri sırasında sanal gerçeklik filmi izleme imkânı bulan çocuklar keyifli bir ana tanıklık etmiş oluyor.

Keçiören’deki özel bir hastanede modern cerrahi sistemle sürdürülen sünnet etkinliğini sanal gerçeklik filmleriyle çocuklar için cezbedici hale getirdiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sünnet olmamak için direnen, korkan ve gözyaşı döken çocuklarımız oluyor. Bunu en aza indirmek için ve çocuklarımızın bu özel günlerini daha keyifli hale getirmek için hastanemiz VR gözlükle film izletiyor. Filmler sünnet işlemleri sırasında çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal sağlığını korumak için de faydalı oluyor. Zamanın su gibi akıp geçtiği cerrahi işlemlerin sonunda her bir çocuğumuza sünnet kıyafetini de hediye ediyoruz” dedi.

Keçiören Belediyesi sünnet sırası gelen çocuklar için ailelere servis hizmeti de veriyor. Servisten faydalanmak isteyen aileler çocuklarının sünnet işleminin yapılacağı gün ve saatte mahalle muhtarlıklarının önünden hareket eden servislerle hastaneye ulaşabiliyor.

4 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesildi! Doktoru: “Bu bir sünnet faciası” Kahramanmaraş’ta çocuklarını sünnet ettirmek içi eve sünnetçi çağıran bir aile kabusu yaşadı. Sünnetçi, 4 yaşındaki çocuğun cinsel organının yarısından fazlasını kesti. Yanlış işlem sonrası küçük çocuk İstanbul’a sevk edildi.

Giresun’da toplu sünnet töreninde “yanlış kesim” iddiası: Çocuklar hastaneye yönlendirildi Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Soğukpınar Belde Belediyesi’nin düzenlediği toplu sünnet şöleninde 31 çocuktan 6’sının ailesi evlatlarının yanlış sünnet edildiği iddiasıyla belediyeye müracaat etti. Sünnet operasyonu gerçekleştiren doktor il dışında olduğu için aileler diğer hastanelere yönlendirildi. Sağlık İl Müdürlüğü inceleme başlattı.