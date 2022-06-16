Türkiye Gazetesi

Osmancık ilçesindeki Güney Mahallesi'nde yaşayan Elif Akıllı, 14 haziran 2022 Salı günü öğle saatlerinde evinden ayrılmış, akşam saatlerinde eve dönmeyen genç kızdan haber alamayan yakınları polise giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu.

İlçedeki kent güvenlik sistemi ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, genç kızın en son Kızılırmak istikametine gittiğini belirledi.

CESEDİ KIZILIRMAK'DA BULUNDU

Polis, Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucu talihsiz genç kızın cansız bedeni, ilçeye 8 kilometre uzaklıktaki Kızılırmak nehri Karaçay bendinde bulundu. Sudan çıkartılan genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İki gün önce evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Elif Akıllı'nın görüntüleri Kızılırmak nehri yakınlarındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolda yürüyen genç kızın, karşılaştığı bir sokak köpeğini sevdikten sonra yürümeye devam ettiği görülüyor.

Çorum'da korkunç ölüm! Kayıp ihbarı yapılmıştı, genç kızın cesedi Kızılırmak'ta bulundu Çorum'da hakkında kayıp ihbarı yapılan ve 2 gündür bulunamayan kız arama çalışmaları sonucunda Kızılırmak Nehri'nde bulundu.

Denizli'de kayıp iki gençten acı haber! Cansız bedenleri 26 metrelik su kuyusunda bulundu Denizli’de kendilerinden 5 gündür haber alınamayan iki gencin cesedi, 45 saatlik kazı çalışmalarının ardından 26 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu. Cesetlerin kuyuya atıldıktan sonra tiner dökülerek ateşe verildiği ve üzerini taş toprakla kapattığı öğrenildi.