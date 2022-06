Türkiye Gazetesi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 15 Ekim 2021'de 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, sevgilisi Furkan Z. tarafından kendisinden ayrılmak istediği gerekçesiyle bıçaklanarak öldürülmüştü. Sanık ifadesinde olayı itiraf etmişti ancak Şirin'in kendisine bıçakla saldırdığını iddia ederek yere düştükten sonrasını hatırlamadığını söylemişti. Şebnem Şirin'in yüreği acılı annesi ise sanığın müebbet hapis alması istediğini söyledi.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın üçüncü duruşmasında Şebnem Şirin'in öldürülmesine ilişkin davada sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

BABASI İFADE VERDİ

Sanık Furkan Z'nin babası İ.Z, duruşmada tanık sıfatıyla ifade verdi. İ.Z, oğlunun olay günü sabah saat 06.35'te kendisini telefonla arayarak "Şebnem'le tartıştık, kötü olaylar oldu hemen gel" dediğini aktardı. Üstelemesi üzerine Furkan Z'nin, Şebnem Şirin'i öldürdüğünü söylediğini ifade eden baba İ.Z, ifadesine şu sözlerle devam etti:

"O sabah mal dağıtıyordum. Mehmetçik Mahallesi'nde stadın arkasında buluştuk. Şirkete ait araca aldım. Ne olduğunu sordum. Öldürdüğünü söyledi. Nasıl olduğunu sordum. Panikteydi, hatırlamadı. Furkan'ı, Deliktaş Mahallesi'nde oturan arkadaşım İlhan K'nin evine bıraktım. Sakinleşsin istedim. O sırada kardeşi Berkan aradı.

'OLAYIN GERÇEK OLUP OLMADIĞINI GÖRMEK İÇİN GİTTİM'

Ağabeyini sordu. Berkan'ın yanında annesi ve arkadaşı Mustafa T. vardı. Elimdeki malları dağıttım. Furkan'ın yanına gittik. Kaldığı dairenin anahtarlarını istedim" dedi. Olayın gerçek olup olmadığını görmek istediğini söyleyen baba İ.Z., "Berkan ve Mustafa T. ile aparta gittik. Mustafa kapıyı açtı. Şebnem yerde yatıyordu. Gördüm ve hemen dışarı çıktım. 20 saniye kadar orada kaldık. Yerde yatıyordu. Bıçak ve kan görmedim. Ev dağınık durumdaydı. Mustafa polisi aradı. Onları bırakıp tekrar Furkan'ın yanına döndüm. Furkan'ı alıp Saltak'ta polise teslim ettim. Şebnem'i daha önce hiç görmedim. Furkan'ı araca aldıktan sonra boğuştuklarını, öldürdüğünü, ne olduğunu hatırlamadığını söyledi" diye konuştu.

DAHA ÖNCEDEN KENDİNE ZARAR VERMİŞ

Ailenin avukatlarından biri, "Oğlunun size karşı kırgınlığı ya da bir nefreti var mıydı?" şeklindeki sorusuna baba İ.Z, "Bana kızgın olduğu için iki kez kendisine zarar verdi. Bileklerini kesmişti. Beni arayıp 'Senin yüzünden hastanedeyim sen beni bu hallere düşürdün' diyerek hastaneye çağırmıştı" şeklinde cevap verdi.

'PLANLAYARAK YAPMADIM'

Söz verilen sanık Furkan Z. ise yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu belirterek "Planlayarak bir şey yapmadım. Olay böyle geliştiği için pişmanım" dedi.

'EN AĞIR CEZAYI ALDIĞINI GÖRMEK İSTİYORUM'

Söz alan anne Pervin Tokat, kızının acısının hala yüreğinde taze olduğunu dile getirdi. Tokat, şöyle konuştu:

"Ben her gün ölüyorum. Ağabeyi tedavi görüyor. Bu olayda yardımı olan, ihmali olan herkesten sonuna kadar davacıyım. 230 gündür gül yüzünü, gül kokusunu, nefesini dakika dakika, saat saat sayıyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum. Bir an önce bitsin. Kalbim Şebnemsiz dayanamıyor. En ağır cezayı aldığını görmek istiyorum. Artık kızımla diğer tarafta kavuşacağız. Bir an önce yanında olmayı istiyorum."

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Sanığın, Şirin'i öldürmek için plan yaptığı, olay günü Şebnem'i kafenin dışında 1,5 saat gözlediği, yemek yedikleri yere tesadüfmüş gibi gittiğini, Şebnem'in eve gitmek istemesine rağmen onu motosikletle bırakacağını söyleyerek aparta götürdüğünü ve burada cinayeti işlediğini kaydetti.

Sanığın kasten öldürme suçunu, "tasarlayarak" ve "canavarca hisle" işlediği kanaatine vardığını aktaran savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Müdafi avukat Hasan Pelek mütalaaya ilişkin söz alarak "Biz Sayın savcının mütalaasını ancak alkışlıyoruz" ifadelerini kullandı. Şirin ailesinin avukatları, alkışla karşılık verdi.

