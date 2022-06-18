Türkiye Gazetesi

Meteoroloji son dakika haberi: 18 Haziran 2022 hava durumu raporu açıklandı, bugün hava nasıl olacak belli oldu. Haziran ayının ortalarında yurdun büyük bölümünde sağanak yağışlar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerini aşaken, İç Anadolu'nun bir bölümünde ise kuvvetli sağanak görülecek. 8 kent için sarı kodlu uyarı veren Meteoroloji, ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı. İstanbul'da ise pazartesi günü sağanak bekleniyor.

18 HAZİRAN 2022 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; öğle saatlerinden sonra İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Edirne, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Isparta ve Burdur'un kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın doğu, Kütahya'nın güney, Denizli'nin kuzey, Eskişehir'in güney ve doğu ilçeleri ile Ankara'nın batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ise güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

18 Haziran 2022 Meteoroloji hava durumu tahmin haritası

8 KENT İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, kuvvetli sağanak beklenen illeri açıkladı ve bu illerde yaşayan vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Meteoroloji'nin sarı kod verdiği iller şöyle: Afyonkarahisar, Ankara, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kütahya, Manisa ve Uşak.

ANKARALILARA UYARI: DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNUZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Meteoroloji’den alınan bilgiye göre yarın Ankara’da gök gürültülü sağanak yağışa bağlı olarak sel, su baskın, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar beklenmektedir. Büyükşehir Belediyemiz tüm birimleriyle teyakkuz halinde olup vatandaşlarımızın da yağışın olası olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz” denildi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 28

İstanbul: Parçalı bulutlu 27

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 31

Samsun: Parçalı bulutlu 25

Trabzon: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, iç ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

Meteoroloji uyardı: Bir bölge iki ilde sağanak alarmı Meteoroloji, İç Ege ile Ankara'nın güney ve batı, Eskişehir'in güney ve doğu ilçeleri için yarın öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.