Türkiye Gazetesi

Kocası tarafından vahşice katledilen kadın ve minik bebeğinin cenazesi yürek dağladı. Süleymanpaşa'ya bağlı Çiftlikönü mahallesinde aralarında anlaşmazlık ve sık sık tartışma yaşayan Burak T. (24) ve Cansu Sezer (24) geçtiğimiz hafta boşanmıştı. Boşanmanın ardından tekrar tartışan Burak T. ve Cansu Sezer'in tartışması bu kez daha da şiddetlendi.

3 YAŞINDAKİ OĞLUNU VE KADINI KATLETTİ

Burak T., eski eşi Cansu Sezer ve 3 yaşındaki oğlu Selim Ali T.’nin yaşadığı eve gitti. Cinnet getiren Burak T., eski eşi ve oğlunu bıçaklayarak öldürdükten sonra evden ayrıldı. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede ulaşan polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Cansu Sezer ve Selim Ali’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Anne ve çocuğunun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından hastane morguna götürülürken, polis ekipleri zanlının yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.

İNTİHARA KALKIŞTI, VAZGEÇİP TESLİM OLDU

Oğlunu ve eski eşini öldüren zanlı, iddiaya göre evden çıktıktan sonra saklandığı yerde intihara kalkıştı. İntihardan vazgeçen Burak T., daha sonra polise giderek teslim oldu. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANNE VE 3 YAŞINDAKİ MİNİK OĞLU GÖZYAŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİ

Hayatını kaybeden Cansu Sezer ve oğlu Selim Ali T. için Süleymanpaşa ilçesindeki Çiftlikönü Camii'nde öğlen namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına katılan Cansu ve oğlu Selim Ali’nin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Cansu Sezer ve 3 yaşındaki oğlu Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

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