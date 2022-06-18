Türkiye Gazetesi

Malatya'da bir kafede iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

KAVGA SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 16.15 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mücevher Sokak'ta bulunan bir kafede, işletme sahipleri ile bir grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Çıkan kavgada taraflar birbirlerine silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucunda vücutlarının çeşitli yerlerine isabet alan R.E. ve H.U. olay yerinde hayatını kaybederken, S.B., M.T., M.A., M.A., İ.A., S.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği olayda İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile Cumhuriyet Başsavcısı olay yerine gelerek bilgi aldı. Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı olayda E.E., E.C.E., M.E., F.D. gözaltına alınırken 1 adette tüfek ele geçirildi.

Olayda hayatlarını kaybeden 2 şahsın cenazeleri bulunduğu yerden alınarak Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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