Türkiye Gazetesi

Yenişehir ilçesi Ofis Semti alt üst geçidinde meydana gelen olayda, köprüye çıkan genç bir kız çevredekilerin ikna çabalarına rağmen aşağı inmedi.

Boşluk anını yakalamak isteyen bir kişi tutmak isterken ellerinden kaçırınca genç kız 5 metre yükseklikten aşağı atladı.

Ağır yaralanan genç kız, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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