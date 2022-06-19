İstanbul Üsküdar'da ahşap bina alev alev yandı. Beylerbeyi Şair Asaf Halet Çelebi Sokak’ta bulunan koruluk içeresindeki 2 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle koruda güvenlik önlemi alındı.
Yangın karşı yakadan da görüldü
Çanakkale Ezine'de orman yangını çıktı, havadan ve karadan müdahale ediliyor Çanakkale’nin Ezine ilçesi yakınlarında orman yangını çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.