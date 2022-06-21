Türkiye Gazetesi

İki kardeşin tartışması, kanlı bitti. Gaziantep'te yaşayan ve 16 yaşında olduğu öğrenilen şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle kavga ettiği 23 yaşındaki ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü. Olay sonrası 16 yaşındaki katil zanlısı gözaltına alındı.

SAÇMALAR KAFASINA İSABET ETTİ

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kadir (16) ve Cumali M. (23) kardeşler, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında eline tüfek alan Kadir, ağabeyi Cumali'ye ateş etti. Olay sonrası kafasına saçma isabet eden ve ağır yaralanan Cumali M., bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Talihsiz genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI

Kardeşi tarafından öldürülen Cumali M.'nin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Gaziantep Yeşilkent Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen Kadir M. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltındaki Kadir M.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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