Türkiye Gazetesi

İstanbul Şişli'de eşiyle boşanma aşamasında olan bir kişi, kayınpederini önce arabayla ezdi, daha sonra da pompalı tüfekle vurdu. Hastaneye kaldırılan adam, kurtarılamayarak hayatını kaybederken, katil ise kısa sürede yakalandı.

KAYINPEDERİNİ AĞIR YARALAYIP KAÇTI!

Olay, saat 17.30 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü önünde yaşandı. İddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Ersin S., aynı yerde çalıştığı kayınpederi Mahir Sertçelik’le telefonda tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine kayınpederinin çalıştığı Temizlik İşleri Müdürlüğüne gelen Ersin S., önce kayınpederini arabayla ezdi, ardından arabadan çıkardığı pompalı tüfekle yerde yatan kayınpederine ateş etti. Yaşanan olayın ardından Ersin S. isimli damat aracına binerek olay yerinden kaçtı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahir Sertçelik’i ambulansla hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan Mahir Sertçelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kayınpederini öldüren Ersin S., polis ekipleri tarafından Kağıthane’deki evinde yapılan baskında yakalandı. Katil damadın evinde arama yapan polis ekipleri olayda kullanılan pompalı tüfeği evde buldu. Gözaltına alınan damat Ersin S., sorgulanmak üzere Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Kayınpederini öldürüp akrabalarını yaralayan damat öldü Eskişehir’de boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evinde yaşanan tartışma üzerine kayınpederini öldüren ve aileden 4 kişiyi daha yaralayan, kendisi de ağır yaralanan Mehmet Ali K.'ın, hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Eskişehir’de damat dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var Eskişehir’de boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine gelen Mehmet Ali K., kayınpederini bıçakla öldürdükten sonra, eşi dahil evde bulunan 4 kişiyi de yaraladı. Çıkan arbede sonucunda Mehmet Ali K. da ağır yaralandı.

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Cinnet getiren damat dehşet saçtı! 2 ölü, 3 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesinin evini basan şahıs, silahla kurşun yağdırıp daha sonra intihar etti. Olayda evde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralı kayınbaba ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.