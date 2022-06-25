Türkiye Gazetesi

Meteoroloji son dakika haberi: 25 Haziran 2022 hava durumu tahmin raporu açıklandı. Meteoroloji, farklı bölgelere farklı uyarılarda bulundu. Karadeniz'de fırtına, Akdeniz ve çevresinde kuvvetli yağış ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğini açıklayan MGM, sağanakların önümüzdeki günlerde sürmeye devam edeceğini açıkladı. Birçok kent turuncu ve sarı kod ile uyarılırken, vatandaşların ani sel ve su baskınları konusunda dikkatli olması istendi. İşte son dakika Meteoroloji haberine dair detaylar...

25 HAZİRAN 2022 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, doğu bölgelerde 2 ila 5 derece azalacağı, genellikle mevsim normallerinin altında, batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN TURUNCU VE SARI KODLU ALARM

Bartın ve Kastamonu için turuncu kodlu uyarı veren Meteoroloji, birçok kent için de sarı kodlu uyarı yayınladı. Bu illerde yaşayanları ani sel ve su baskınlarına karşı uyaran MGM, aynı zamanda rüzgar ve gök gürültülü yağışlara karşı da dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

İşte Meteoroloji tarafından sarı kod ile uyarılan iller:

Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Karabük ve Düzce.

25 Haziran 2022 hava durumu tahmin haritası

FIRTINA, TOZ TAŞINIMI VE SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay ve çevresinde kuvvetli yağış, Batı Karadeniz'de kısa süreli fırtına, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde ise toz taşınımına karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.

SAĞANAK: Gün içerisinde Hatay'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu nedenle sel baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

FIRTINA: Batı Karadeniz'in doğusunda (Bartın-Sinop arası) rüzgarın, sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Bu hafta sonu Zonguldak, Düzce, Karabük, Bolu'nun kuzeyi, Kastamonu, Sinop ve Samsun'da kuvvetli, Bartın ile Kastamonu'nun kuzeyinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI: Ayrıca yapılan son değerlendirmelere göre, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu (Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Mardin, Siirt) ile Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde (Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Muş, Ağrı, Iğdır, Erzurum'un doğusu, Kars, Ardahan) Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımının olacağı tahmin ediliyor. Toz taşınımının öğle saatlerinden sonra etkisini artıracağı, pazar günü sabah saatlerinden sonra ise etkisini kaybedeceği değerlendiriliyor.

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Meteoroloji, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.