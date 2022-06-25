Türkiye Gazetesi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde alkollü oldukları iddia edilen iki kardeşten birisi sokak ortasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, devlete ve Kapaklı halkına küfür edince çevredekiler tarafından meydan dayağından geçirildi.

ALKOLLÜ OLDUKLARI İDDİA EDİLDİ

Kapaklı ilçesi Pınar Bulvarı’nda park halindeki motordan inen B.T. (27) ile kardeşi D.T. (21) tartışmaya başladı. Alkollü oldukları iddia edilen kardeşlerden biri sokak ortasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’a, devlete ve Kapaklı halkına küfür ederek motosikletle olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Motosiklete bindikten hemen sonra çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine kardeşlerden birisi motordan inerek cadde üstündeki esnafa saldırmaya başladı.

Çileden çıkan vatandaşlar, çevreye küfürler ve hakaretler savuran kardeşleri sokak ortasında döverek linç etmeye çalıştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, iki kişiyi linç edilmekten kurtararak Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Gözaltına alınan her iki kardeşe Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, eşi Emine Erdoğan’a ve devlete hakaretten ve toplumun huzurunu bozmaktan soruşturma açıldı.

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