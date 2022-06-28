Türkiye Gazetesi

TEM Otoyolunda korkunç kazada araç kağıt gibi ezilirken resmen can pazarı yaşandı. gece saat 01.30 sıralarında TEM Otoyolu Sakarya geçişi Arifiye ilçesi mevkiinde meydana gelen kazada İstanbul istikametinde ilerlemekte olan Rahman A. idaresindeki yabancı plakalı yağışında etkisi ile sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun sağ şeridinde makasladı.

Bu esnada aynı istikametten gelmekte olan Hüseyin Y. idaresindeki çekici plakalı ve römorklu tır, makaslayan tıra çarptı. Kazayı görerek yavaşlayan İsmail Yıldız idaresindeki otomobile ise arkasından gelmekte olan Hüseyin D. idaresindeki tır çarptı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Çarpmanın etkisi ile otomobil, tır öteki tır arasında kalarak adeta kağıt gibi ezildi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince, hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan sürücü İsmail Yıldız ve yanındaki Turgay Y., sıkıştıkları bölgeden uzun uğraşlar neticesinde kurtarıldı.

TIR ARASINDA KALAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü İsmail Yıldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar Turgay Y., Rahman A. ve Hüseyin D. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Turgay Y.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Yolcu otobüsü ve tırın altından sağ çıktı Kocaeli’nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu’nda feci bir kaza meydana geldi. Yolcu otobüsü ile tırın arasında kalarak paramparça olan otomobilin sürücü sağ olarak çıktı.

TEM'de zincirleme kaza, çok sayıda yaralı var TEM Otoyolu Sakarya geçişinde 6 aracın karıştığı zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Kazada aralarında çocuklarında olduğu öğrenilen çok sayıda kişi yaralandı.