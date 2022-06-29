Türkiye Gazetesi

Şahinali Mahallesi’ndeki 5 katlı bir apartmanın 4’üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, dairedeki yabancı uyruklu 3 çocuk ve 2 kadını kurtardı.

Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 5 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan, çıkan yangında mahsur kalan bir kadın, aşağı atladı.

Yanan dairenin altında yaşayan bir vatandaş da, atlayan kadını son anda havada tutarak, yere düşmesini engelledi.

O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Marmaris yangınının kundakçısı Sacit Ayhan’ın eski işi ortaya çıktı! Buna rağmen ormanlarımızı yaktı Marmaris'te 3 gün süren yangınlar 4 bin 500 hektarlık ormanlık alan resmen kül olmuş ve ormanları kundaklayan Sacit Ayhan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kundakçı Ayhan'ın babası ise oğlu hakkında konuştu ve oğlunun 3 sene ormanda yangın işçiliği yaptığını söyledi. Baba Ayhan " “Keşke kendini yaksaydı da ormanları yakmasaydı” dedi.

Marmaris yangını kontrol altında! Bakan Soylu'dan Marmaris Belediye Başkanı'na sert tepki: Sen çöp toplamakla mükellefsin Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ise konuya ilişkin "Yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam edeceğini söylemek istiyorum' dedi. Öte yandan Bakan Soylu ise yangına müdahale yöntemlerini eleştiren Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a 'Sen çöp toplamakla mükellefsin' diyerek sert tepki gösterdi.