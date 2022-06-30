Türkiye Gazetesi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Kadirli-Andırın yolu üzeri Asri Mezarlık kavşağındaki rampada iniş yapan kamyonun iddiaya göre freni boşaldı. Kontrolden çıkan araç, önce pikaba ardından da kızmırı ışıkta bekleyen motosiklete çarptı. Ancak bu da kamyonu durduramadı.

İKİ ARACA DAHA ÇARPTI

Yaklaşık iki kilometre daha giden kamyon, yine kırmızı ışıkta duran iki hafif ticari araca vurdu. Yapılan ihbar sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsü Cengizhan Kocaoğlu'nun (35) öldüğünü belirledi. Araçlarda bulanan iki kişinin ise yaralandığı tespit edildi. Yaralılar hastaneye kaldırlırken kamyon şoförü Sami Y. gözaltına alındı.

KARDEŞİ DE MOTOSİKLET KAZASINDA CAN VERDİ

Bu arada, Cengizhan Kocaoğlu'nun kardeşi Kerem Kocaoğlu'nun da 2015 yılında motosiklet kazasında hayatını kaybettiği aktarıldı.

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