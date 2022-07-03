Türkiye Gazetesi

Bursa'lı bıçak ustası yaptığı el emeği kılıçlarla görenleri adeta kendine hayran bırakıyor. Yaptığı kılıçlara büyük emek veren usta bunları altından yapıyor ve yurt dışından büyük talepler alıyor.

Bursalı bıçak ustası Aziz Şen, Fatih Sultan Mehmet Han`ın Topkapı Sarayı`nda bulunan kılıcının benzerini altın işlemelerle yaparak yurt dışına satıyor.

SON YAPTIĞI KILIÇ SUUDİ ARABİSTAN EMİRİ İÇİN

El işçiliğiyle yapılan kılıçların üzerindeki yazılar 24 ayar altınla işleniyor. Özellikle Arap ülkelerinden büyük rağbet gören kılıçlar 55 bin liraya satılıyor.

Son kılıcını Suudi Arabistan Emiri için yapan Aziz Şen, siparişlere yetişmek için yoğun çalışma içine giriyor.

ÖZELLİKLE ARAP ÜLKELERİNDEN TALEP VAR

Kılıçlara yurt içi ve yurt dışından talep olduğunu ifade eden Şen, "Biz Osmanlı ve Selçuklu kılıçlarının birebir benzerlerini yapıyoruz. Son yıllarda yayınlanan diziler kılıca olan ilgiyi artırdı. Özellikle Arap ülkelerinden yoğun talep var.

Fatih Sultan Mehmet Han`ın kılıcının birebir aynısını yaptık. Üzerine altın işlemeler işledik. Bu kılıcı 55 bin liradan satıyoruz. Büyük talep görüyor. En son Suudi Arabistan Emiri için kılıç yaptık. Kılıç hazır, önümüzdeki günlerde göndereceğiz" dedi.

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