Türkiye Gazetesi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütüne yönelik 'Demir Yumruk' operasyonu düzenlemişti.

29 ilde düzenlenen operasyonda şirketlerin sahte faturayla 105 milyar TL’lik kamuyu 25 milyar zarara uğrattıkları, demir-çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek 3’üncü kişiler üzerinden kurdukları, paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlenmişti.

'BİN LİRA TEKLİF ETTİLER'

Ayrıca operasyon kapsamında 323 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden Mustafa Gezmiş, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mağdur olduğunu söyleyen Gezmiş, “İzmir’de fuarda gezerken yanıma tanımadığım kişiler geldi. Benim üzerime şirket açacaklarını söyleyerek bin lira teklif ettiler. Ben de sokaklarda kaldığım için parayı kabul ettim.

2 ay sonra şirket kapanacak dediler. 2 ay sonra bunlara ulaşamadım. Mağdur oldum. Başka arkadaşların mağdur olmaması için bu röportajı verdim. Ankara’da üzerime şirket açtılar. Üzerime şirket açıldığını 2 ay sonra vergi dairesinden öğrendim. 2 yıl sonra bana tutuklama kararı geldi” dedi.

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