Türkiye Gazetesi

Edirne’nin Lalapaşa ilçesine Ömeroba ve Süleymandanişment köyleri arasındaki ağaçlık alanda yangın çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sağlanılıyor.

Edirne Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekiplerince; 6 arazöz, 2 dozer, 1 tanker, 2 ilk müdahale aracı, 1 arama kurtarma aracı ve 2 helikopter ile müdahale ediliyor.

Yangının büyük bölümünün kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmaları yapıldığı öğrenildi.

Kırklareli ve Edirne'de gaz kokusu paniği! Anonslar yapıldı, AFAD ekipleri harekete geçti Kırklareli'nde çalınan doğalgaz koku tankından yayılan koku paniğe neden oldu. Çalınan tankın daha fazla koku yaymaması için çalındığı alanın yakınındaki yerde toprağa gömüldüğü anlaşıldı.