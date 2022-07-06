Türkiye Gazetesi

İzleyenleri dehşet içinde izlediği görüntüler, Hindistan’ın Racastan eyaletinde bir hayvanat bahçesinde kaydedildiği iddia edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede hem dünyada hem de ülkemizde binlerce yorum ve milyonlarca izlenme aldı.

Görüntülerde, yol üzerinde uyuyan kaplanın yanına bir köpeğin yaklaştığı görüldü.

Köpeğin yanından geçtiğini hisseden kaplan bir anda uyanarak köpeğe yöneldi.

İlk başlarda atağa geçmeyen kaplan köpeğin üstüne doğru gelmesiyle 10 cm boyutundaki dişleri köpeğin boğazına geçirdi.

Kaplan daha sonra dişlerinin arasına aldığı köpekle birlikte kayıplara karıştı.

Sosyal medya kullanıcıları, videonun devamında kaplanın köpeği yediğini iddia etti.

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