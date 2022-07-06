Türkiye Gazetesi

Havaların ısınmasıyla birlikte arazilerde çok sık şekilde görülmeye başlayan yılanlar, bu defa dans yaparken görüldü.

DANS ETTİKLERİ GÖRÜLDÜ

Merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi İnceler mevkiinde arabasıyla yoldan geçen vatandaş 1.5 metre uzunluğundaki siyah renkli yılanların dans yaptıklarını fark etti.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Bunun üzerine vatandaş cep telefonu ile o anları saniye saniye kaydetti. Yılanlar, uzun bir süre dans ettikten sonra gözden kayboldu.

Havalar ısınınca ortaya çıktılar! 1,5 metrelik yılanların dansı kamerada Sıcaklıkların yurt genelinde iyice artması ve mevsim normallerinin üzerine çıkması ile birlikte birçok ilden yılan haberleri gelmeye başladı. Gelen ihbarlara her geçen gün bir yenisi eklenirken, son olarak Bingöl'de 1,5 metrelik dev iki yılanın dansı kameralara yansıdı.