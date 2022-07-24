Türkiye Gazetesi

Her gün yaptıkları gibi namaz gitmek isteyen vatandaşlar caminin yolun tuttu. Camiye geldiklerinde bahçede farklı bir görüntü ile karşılaştılar.Biraz daha yakına gelince görüntüye net görenler adeta dehşete düştü. Manzara karşısında donup kalan vatandaşlar apar topar 112 Acil sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Çünkü karşılarında cami bahçesine asılmış bir ceset vardı.

Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi'ndeki Yalı Camii'nin bahçesinde bugün meydana gelen olayda aminin bahçesinde bir kişinin ağaca asılı olduğunu gören vatandaşlar olayı polise haber verdi.

32 YAŞINDA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ipe asılı şahsın Ferhat Keskin (32) olduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti. Keskin'in ölümü şüpheli bulunarak, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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