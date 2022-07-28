Türkiye Gazetesi

Akşam saatlerinde Marmaris Otogar mevkiinin üst kesimindeki sarp arazideki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına 10 helikopter ve 5 uçakla havadan müdahalesi başlarken, ayrıca bölgeye çok sayıda iş makinesinin de sevk edildiği öğrenildi.

21 Haziran'da Marmaris'te yine orman yangını çıkmış, 3 gün süren orman yangınını çıkardığı belirtilen Sacit Ayhan tutuklanmıştı.

Marmaris'in ardından bir tane daha! İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında İzmir'in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan olmak üzere 16 araçlık bir müdahalenin ardından alevler kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Marmaris yangınının kundakçısı Sacit Ayhan’ın eski işi ortaya çıktı! Buna rağmen ormanlarımızı yaktı Marmaris'te 3 gün süren yangınlar 4 bin 500 hektarlık ormanlık alan resmen kül olmuş ve ormanları kundaklayan Sacit Ayhan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kundakçı Ayhan'ın babası ise oğlu hakkında konuştu ve oğlunun 3 sene ormanda yangın işçiliği yaptığını söyledi. Baba Ayhan " “Keşke kendini yaksaydı da ormanları yakmasaydı” dedi.

Marmaris yangını kontrol altında! Bakan Soylu'dan Marmaris Belediye Başkanı'na sert tepki: Sen çöp toplamakla mükellefsin Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ise konuya ilişkin "Yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam edeceğini söylemek istiyorum' dedi. Öte yandan Bakan Soylu ise yangına müdahale yöntemlerini eleştiren Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a 'Sen çöp toplamakla mükellefsin' diyerek sert tepki gösterdi.