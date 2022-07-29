Kaza, ilçeye bağlı kırsal Arıtaş Mahallesi’nde yaşandı. Yoncalık Caddesi’nden hayvanlarını yolun karşısına geçirmek isteyen 33 yaşındaki Mustafa Börk’e, D.A. yönetimindeki 1-YJQ-285 yabancı plakalı otomobil çarptı. Kazada, Börk olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde yolcu olarak bulunan F.B.A. ile C.N.A. hafif şekilde yaralandı. Otomobilin çarptığı 3 büyükbaş hayvan da telef oldu.
Mustafa Börk’ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığında defnedildi.
Talihsiz adam hayvanlarını yolun karşısına geçirirken can verdi
29.07.2022 - 16:52 | Son Güncelleme: 29.07.2022 - 16:57
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde hayvanlarını yolun karşısına geçirmek isteyen bir kişi otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı kırsal Arıtaş Mahallesi’nde yaşandı. Yoncalık Caddesi’nden hayvanlarını yolun karşısına geçirmek isteyen 33 yaşındaki Mustafa Börk’e, D.A. yönetimindeki 1-YJQ-285 yabancı plakalı otomobil çarptı. Kazada, Börk olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde yolcu olarak bulunan F.B.A. ile C.N.A. hafif şekilde yaralandı. Otomobilin çarptığı 3 büyükbaş hayvan da telef oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : kaza,kahramanmaraş,
890067 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/890067.aspx
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