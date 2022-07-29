Türkiye Gazetesi

İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi üzerinde bulunan caddede, dilenen 7 kadın önce tartıştı ardından kavgaya tutuştu.

Bir kadının ise kucağındaki çocuğa aldırış etmeden diğer kadınlarla saç saça baş başa kavga etmesi dikkatlerden kaçmadı.

"KAVGAYI AYIRMADIK ÇÜNKÜ..."

Kavgayı gören ve bu tür kavgalarda ayırmak isteyenlerin cüzdanlarının çalındığını söyleyen Ahmet Metin isimli vatandaş, “Konunun ne olduğunu bilmiyorum ama 6-7 kadın burada kavga etti. Özellikle birinin elinde 2 yaşlarında bir çocuk da vardı. Çocuğa aldırış etmeden kavga ettiler. Biz kavgayı ayırmadık çünkü kavga esnasında cüzdanların çalınma olaylarını duyduk. Polise haber verdik ancak onlar gelene kadar ayrıldılar ve gittiler. Sürekli buraya gelip dileniyorlar ve esnaflar onlardan bıktı. Burayı mesken ettiler. Özellikle akşam saatlerinde Arap turistlerin peşini hiç bırakmıyorlar, bir şeyler aldırıyorlar. Sürekli bağırış çağırış oluyor” dedi.

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