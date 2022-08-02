Türkiye Gazetesi

Kadıköy Osmanağa Mahallesi Kıvanç Sokak üzerinde dün saat 13.30 sıralarında pitbull saldırısı olduğu yönünde ihbar alan polis ekipleri hemen harekete geçti. Adrese geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Ferhat D. isimli şahsa ait Husky cinsi köpeği, Erhan C. isimli şahsa ait olan American Bully cinsi köpeğin saldırarak yaraladığını tespit etti.



Olaya karışan köpek muhafaza altına alınarak Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri görevlilerine teslim edildi. ‘Hayvanı Tehlike Oluşturacak Şekilde Serbest Bırakılması’ konusunda işlem başlatılan Erhan C. isimli şahıs hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince 14 bin 982 TL idari para cezası kesildi. Olaya karışan hayvana el konuldu.

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