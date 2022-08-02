Türkiye Gazetesi

Gölyaka ilçesine bağlı Köprübaşı Ömer Efendi köyünde gölete yakın bir yerde çalışma gerçekleştiren 27 yaşındaki Burak Erdinç, terleyince gölette elini yüzünü yıkamak istedi.

Bir anda dengesini kaybeden Erdinç, gölete düştü.

Durumu fark eden kişiler yardıma koşsada 27 yaşındaki genç gözlerden kayboldu.

Köylülerin yardımı ile sudan çıkarılan genç için olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları kontrolde 27 yaşındaki Burak Erdinç’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelip acı haberi alan yakınları ise sinir krizleri geçirdi.

Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Burak Erdinç’in cansız bedeni morga kaldırıldı.

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