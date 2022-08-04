Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, Bayram S., tarlaya çalışmak için traktörüyle giden Bayram S., tarladan döndüğü sırada evine yakın olan bir iş yerine giderek, "eşim kayboldu, güvenlik kameralarına bakabilir miyim? diye sordu. İş yeri müdürünün jandarmadan izinsiz bunu yapamayacağını söylemesi üzerine Bayram S., iş yerinden ayrıldı.

CESEDİ BODRUM KATINDAN ÇIKTI

Bayram S.'nin hareketlerinden şüphelenen iş yeri müdürü jandarmayı arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine Bayram S.'nin evine giden jandarma ekipleri, evin bodrum katında Fadim Süner'in cansız bedeniyle karşılaştı.

GÖĞSÜNDEN VURULMUŞ

Yapılan incelemede tabancayla göğsünden vurulan Fadim Süner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Bayram S., cinayet zanlısı olarak gözaltına alındı. Şüpheli Bayram S., jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bodrumdaki cenaze ise otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Cinayet zanlısı Bayram S.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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