Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 15 arasöz, 4 su ikmal aracı, 2 kara ekibi, 2 dozer ile müdahale edildiği yangının 4 bir koldan kontrol altına alınmaya çalışıldığı bildirildi.
Ayrıntılar geliyor...
Ayvacık’ta orman yangını Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde zirai alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Aralıksız devam eden yangınla mücadele sonrası alevler kontrol altına alındı.
Çanakkale'de orman yangını: Kısa sürede kontrol altına alındı Çanakkale Biga'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın kontrol altına alındı.
Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayıla yangına karadan ekiplerin yanı sıra havadan da 2 uçak ve 5 helikopterle müdahale edildi. Yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.