Türkiye Gazetesi

Serinlemek için denize giren vatandaşlar yuvarlak bomba benzeri bir cisme rastlayınca durumu 112’ye bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sahil güvenlik ekipleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak cismi kontrol etti.

Bomba imha uzmanı tarafından kontrol edilen cismin Rus menşeili füzelerde soğutma amaçlı kullanılan azot tankı olduğu anlaşıldı.

Cisim sahil güvenlik ekipleri tarafından teslim alındı.

Ankara'da bomba paniği! Terminal'deki şüpheli çanta ekipleri harekete geçirdi Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yapılan bomba ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden polis ekipleri ve bomba imha uzmanı şüpheli çanta fümeyle patlatıldı.

Somali'de bombalı saldırıda ölü sayısı 20'ye çıktı Somali’nin Aşağı Şabel bölgesinde dün düzenlenen 2 ayrı bombalı saldırılarda Belediye Başkanı Abdullahi Ali Wafow dahil 20 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Marka şehrinde düzenlenen bombalı saldırıyı Eş-Şebab terör örgütünün üstlendiği belirtildi.