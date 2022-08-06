Türkiye Gazetesi

Kemalpaşa istikametinden Hopa’ya giden Birkan Yılmaz yönetimindeki lüks otomobil, seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle lüks otomobil hurdaya döndü.

Kaza sonrası araç içinde bulunan 21 yaşındaki Cemal Tatar olay yerinde hayatını kaybederken, kazada yaralanan sürücü Birkan Yılmaz (25) ise tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

YAZ TATİLİNDE AİLESİNİN YANINA GELMİŞTİ

Çanakkale’de üniversite okuyan Camal Tatar'ın dün doğum günü olduğu ve yaz tatilinde memleketi Artvin’in Kemalpaşa ilçesindeki ailesinin yanına geldiği öğrenildi. Otopsi için Tatar'ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, cenazesinin yarın öğlen namazının ardından Kemalpaşa ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Hollywood yıldızı Anne Heche trafik kazası geçirdi, cayır cayır yanan araçtan zor çıkarıldı Ajanslara düşen son dakika haberine göre Hollywood yıldızı Anne Heche, trafik kazası geçirdi. Los Angeles’te, tam da evinin önünde geçirdiği kaza yüzünden ağır yaralanan isim, alev topuna dönen araçtan zor kurtarıldı. Anne Heche, entübe edilerek yoğun bakıma kaldırıldı. Başarılı oyuncunun tedavisi sürüyor.

Samsun'da feci kaza: İstanbul'dan Ordu'ya fındık toplamaya gidiyorlardı İstanbul'dan Ordu'ya fındık toplamaya giden ailelerin bulunduğu minibüs tıra arkadan çarptı. Samsun'da meydana gelen kazada 2'si ağır 14 kişi yaralanırken kazayla ilgili soruşturma başladı.