Türkiye Gazetesi

İstanbul Kağıthane ilçesine bağlı Emniyetevleri Mahallesi'ndeki bir sokakta dün sabah saatlerinde yerde hareketsiz bir kişinin yattığını görenler, 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak şahıs müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturmada, ölen kişinin kayak branşında milli sporcu olan ve Türkiye şampiyonluğu bulunan 22 yaşındaki Kaan Şamgül olduğunu tespit etti.

Şamgül'ün bir gece önce arkadaşı A.A. ve beraberindeki arkadaşları ile eğlenmeye gittiği, bir süre sonra gruptan ayrıldığı, kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi.

Polisin "şüpheli ölüm" olayıyla ilgili soruşturması devam ediyor.

Milli kayakçı Aslı Nemutlu'nun hayatını kaybetmesiyle ilgili dava yeniden karara bağlandı Erzurum'da, antrenman sırasında düşerek hayatını kaybeden milli kayakçı Aslı Nemutlu'nun ölümüyle ilgili eski Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Özer Ayık ve Genel Sekreter Ahmet Muhtar Kurt, yeniden yapılan yargılamada "taksirle bir insanın ölümüne neden olma" suçundan adli para cezasına çarptırıldı.

Türkiye'nin en yüksek kayak pisti, kayakçıların akınına uğradı Erciyes Dağı'nda bulunan ve 3 bin 400 metre yükseklikteki Türkiye'nin en yüksek kayak pisti Ottoman, kayak severlerin akınına uğradı.

Ukrayna'da şüpheli ölüm: Tahıl uzmanı Rus saldırısında öldürüldü Tahıl koridoru süreci ilerlerken Ukrayna'dan şüpheli ölüm gerçekleşti. Ukraynalı Nibulon adlı ziraat firmasının sahibi Oleksi Vadaturski ve eşi Rus saldırısında öldürüldü.