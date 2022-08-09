Türkiye Gazetesi

Yozgat’ta dünya evine girecek olan Emine Bulut, öğretmenlik mülakatının düğünüyle aynı güne denk gelmesi üzerine, gelinliğiyle sınava girdi. Oldukça ilgi çeken genç kadınla, sınav görevlileri fotoğraf çektirdi.

DAMAT KAPIDA GELİNİ BEKLEDİ

Sarıkaya ilçesinde gerçekleştirilen düğünlerini yarıda bırakıp öğretmenlik mülakatı için eşi Sezer Bulut ile Yozgat Ölçme Değerlendirme Merkezi'ne gelen okul öncesi öğretmenliği mezunu Emine Bulut, gelinliği ile sınava girdi. Gelinliği ile sınav merkezine gelen öğretmen adayını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kapıda gelini bekleyen damat Sezer Bulut, sınav sonrası gelin Emine Bulut ile düğünün yolunu tuttu.

"İNŞALLAH GELİNLİK UĞURLU GELİR"

Sınava gelinliği ile gelen öğretmen adayı Emine Bulut, “Okul öncesi öğretmeniyim. Mülakat bugüne denk geldi, düğün günümüze. Düğünümüzü yarıda bırakıp geldik. Mülakat çok güzel geçti, çok güler yüzlülerdi. Komisyon olsun burada çalışanlar olsun çok yardımcı oldular. İnşallah atanmayı bekliyorum. Çok şaşırdılar, benimle fotoğraf çekindiler. Çok güzel anı oldu benim için. İnşallah gelinlik uğurlu olur atanırım, mesleğime başlarım. Mesleğime başlamayı çok istiyorum” dedi.

Damat Sezer Bulut ise, “Düğünümüz vardı, düğünümüzü bırakıp geldik. Mutluyuz, inşallah atanır. Heyecanlıyız da çifte mutluluk olacak bizim için. Şu an işimiz bitti, mülakattan çıktık. Düğünde akrabalar bizi bekliyorlar. Oraya gidip düğünümüzü de bitireceğiz” şeklinde konuştu.

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