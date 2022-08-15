Türkiye Gazetesi

İzmir’de iş başvurusunda bulunmak üzere evden çıkan 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek bir daha eve dönemedi. Karşıyaka Örnekköy'de ormanlık alanda ağır yaralı halde bulunan Çiçek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Feci şekilde hayatını kaybeden genç kızın ölümünde yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

İŞ GÖRÜŞMESİ DİYE EVDEN ÇIKTI

İddiaya göre 26 Temmuz’da evden iş görüşmesi için çıkan Aslıhan Sinem Çiçek, iş görüşmesinden sonra kız arkadaşlarının yanına uğradı. Arkadaşının yanında bir süre kalan Çiçek, saat 16.00’da hafif ticari bir araca binerek bölgeden uzaklaştı. Akşam kızlarının eve gelmemesi üzerine endişelenen ailesi genç kızı aradı. İlk aramada telefon çalarken sonraki aramada telefon tamamen kapandı. Aile, polis merkezine giderek yardım istedi.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Sabah gazetesinin haberine göre aynı gün saat 22.00 sıralarında ormanlık alanda yaralı halde bulunan Çiçek, olay yerinde üzeri kanlı şekilde olan Burak K.'nin de bulunduğu öğrenildi. Burak K.'nin üzerinde Çiçek'e ait telefon çıktı. Yaralı kız, olay yerinde kendisine saldırdığı belirtilen Burak K.'nin dışında iki kişinin ismini polise söyledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kız, tedavi altına alınsa da bir gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

ÜÇ KİŞİNİN İSMİNİ VERDİ

Genç kızın olay sırasında cinsel istismara uğradığı ve yüksek dozda uyuşturucuya maruz kaldığı iddia edildi. Genç kızın yaralı halde polise ismini verdiği 3 kişiden 1'i olay kapsamında tutuklandı. Aslıhan Sinem Çiçek'in yakını Pınar Çiçek, "Sinem'e uyuşturucu verilmiş. Cinsel istismar var. Olayın çözülmesini istiyoruz. Arkadaşları çelişkili ifadeler veriyor. Sinem'in adını söylediği diğer kişilerin de bulunmasını istiyoruz" dedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da Aslıhan Sinem Çiçek’in ölümü ile ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Aslıhan Sinem Çiçek 27 Temmuz’da İzmir’de yaralı halde otoban kenarında bulunduktan sonra hayatını kaybetti. Polisi arayıp 3 isim vermesine rağmen yalnızca Burak K. tutuklandı. Aslıhan’ın ölümüne sebep olan failler yakalanacak, adalet sağlanacak.”

İzmir'de 5 büyüklüğünde deprem İzmir'in Menderes ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.