Türkiye Gazetesi

İstanbul Şile'de pazar saat 03.30 sıralarında alkollü oldukları iddia edilen 2 kişi, bir taksi durağına dalarak nöbetçi Erdem Örük'e saldırdı. Durumu fark eden arkadaşları yardım etmek için durağa geldi. Sandalye ve demir sopalarla saldıran şahıslar, güçlükle uzaklaştırıldı. Arkadaşları, darbedilen taksi şoförünü hastaneye götürdü.

ZANLILAR SERBEST KALDI

Kafasında yarıklar oluşan Örük, iş göremez raporu aldı. Yapılan şikayet sonrası zanlılar polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, serbest bırakıldı.

Kaza sonrası dayak yiyen sürücünün hamlesi şaşkına çevirdi Mersin'in Erdemli ilçesinde maddi hasarlı trafik kazası sonrası sinirlenen bir sürücü, tamponuna hasar verdiği otomobilin sürücüsüne saldırdı. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, darp edilen sürücü ise bir süre sonra aracından inerek hiçbir şey olmamış gibi tamponunu kontrol etti.

Akıl almaz olay! Yolda yürüyen kadını tokatladı, vatandaşlardan dayak yedi İstanbul'da yolda yürüyen bir kadına aniden yaklaştı ve tokat attı. Ara sokağa kaçan adam vatandaşlar tarafından yakalandı ve dövüldü. Kadının adam hakkında emniyete herhangi bir şikayette bulunmadığı öğrenildi.

Ünlü oyuncu taksiciden dayak yedi, hastanelik oldu Ünlü oyuncu Hakan Yufkacıgil, bir taksici tarafından darp edildiğini açıkladı. İkilinin arasında yaşanan tartışma sonucu Yufkacıgil’in burnunun kırıldığı, el bileğinde ve parmaklarında çatlaklar oluştuğu ortaya çıktı.