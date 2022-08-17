Türkiye Gazetesi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin yeni binasının önünde bir araya gelen belediyeye çalışanları, maaşlarının az olduğunu savunarak ücretlerinin iyileştirilmesi talebinde bulundu.

Toplanan yaklaşık 500 çalışan, protesto ettiği sırada, belediye binasının çatısından gizlice gönderilen bir ddrone cihazıyla işçiler görüntülenmeye çalışıldı. Tedbir amaçlı bölgede olan polis ekipleri, kendilerinden izinsizce gönderilen dronu kullanan şahsın peşine düştü.

Polisin o bölgeye doğru yöneldiğini fark eden şahıs, bir an önce cihazını geri çekmeye çalıştı. Dronlu şahsın o anları, kameralar tarafından da saniye saniye görüntülendi. Kameralar tarafından görüntülendiğini anlaan şüpheli, çatıda kendini saklamaya çalıştı. İşçiler de drone'a doğru ‘Yuh’ çekerek tepkilerini gösterdi.

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