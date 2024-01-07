93’lük Abdullah amcanın ikizleri 8 yaşında

7 Ocak 2024 08:10 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 08:18

Van’ın Bahçesaray ilçesinde 85 yaşındayken ikiz çocuğu olan Abdullah Sevinç, sekiz yaşına giren erkek çocuklarının iyi bir eğitim alması için çabalıyor.

İslam Mahallesi’nde yaşayan 93 yaşındaki Sevinç, ilk eşini 23 sene evvel kaybetmesinin ardından o dönemde 46 yaşında olan Mihrinaz Sevinç ile ikinci evliliğini yaptı.

İlk eşinden 10, ikinci eşinden de üç çocuğu olan Sevinç’in sekiz yıl önce ikiz erkek çocuğu dünyaya geldi.

Zamanının büyük bölümünü bu sene 3. sınıfa giden çocukları Hasan ve Hüseyin ile geçiren Sevinç, onların ve diğer çocuklarının iyi eğitim alarak kendilerine güzel bir gelecek kurmalarını istiyor.