Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    93’lük Abdullah amcanın ikizleri 8 yaşında

    85 yaşında ikizleri olan Vanlı Abdullah Sevinç’in çocukları sekiz yaşına bastı. Sevinç, Hasan ve Hüseyin adını verdiği çocuklarına ders çalıştırıyor, her şeyleri ile ilgileniyor.

    93’lük Abdullah amcanın ikizleri 8 yaşında
    Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Van’ın Bahçesaray ilçesinde 85 yaşındayken ikiz çocuğu olan Abdullah Sevinç, sekiz yaşına giren erkek çocuklarının iyi bir eğitim alması için çabalıyor.

    93’lük Abdullah amcanın ikizleri 8 yaşında

    İslam Mahallesi’nde yaşayan 93 yaşındaki Sevinç, ilk eşini 23 sene evvel kaybetmesinin ardından o dönemde 46 yaşında olan Mihrinaz Sevinç ile ikinci evliliğini yaptı.

    93’lük Abdullah amcanın ikizleri 8 yaşında

    İlk eşinden 10, ikinci eşinden de üç çocuğu olan Sevinç’in sekiz yıl önce ikiz erkek çocuğu dünyaya geldi.

    93’lük Abdullah amcanın ikizleri 8 yaşında

    Zamanının büyük bölümünü bu sene 3. sınıfa giden çocukları Hasan ve Hüseyin ile geçiren Sevinç, onların ve diğer çocuklarının iyi eğitim alarak kendilerine güzel bir gelecek kurmalarını istiyor. 

    93’lük Abdullah amcanın ikizleri 8 yaşında

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    IkizBaba
    Haberler > Yaşam > 93’lük Abdullah amcanın ikizleri 8 yaşında
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Okul değil fabrika gibi çalışıyor! - YaşamOkul değil fabrika gibi çalışıyor!3 günde hazırlanıyor, bir kaşığı bile vücudu sıcacık yapıyor - Yaşam3 günde hazırlanıyor, bir kaşığı bile vücudu sıcacık yapıyor"Kıtlama içilen sıcak çaylar kanseri tetikliyor" - Yaşam"Kıtlama içilen sıcak çaylar kanseri tetikliyor"Quadrantid meteor yağmuru başlıyor - YaşamQuadrantid meteor yağmuru başlıyor100 yıl sonra bir ilk! Yarı dişi, yarı erkek kuş görüntülendi - Yaşam100 yıl sonra bir ilk! Yarı dişi, yarı erkek kuş görüntülendiAltın vurgunu yapacakken baskın yediler - YaşamAltın vurgunu yapacakken baskın yedilerKöyünde kurduğu serada 20 ton mantar üretiyor! - YaşamKöyünde kurduğu serada 20 ton mantar üretiyor!1 yılda olgunlaşıyor: Kilosu 500 TL'den satılıyor - Yaşam1 yılda olgunlaşıyor: Kilosu 500 TL'den satılıyorSalça kaynatırken kazana düştü, ilk müdahaleyi eşi yaptı - YaşamSalça kaynatırken kazana düştü, ilk müdahaleyi eşi yaptıAcemi şoför virajı alamayınca büfeye daldı - YaşamAcemi şoför virajı alamayınca büfeye daldı
    Sonraki Haber Yükleniyor...