Ağız gargarası başına dert oldu: 3,76 promil alkollü çıkan genç ehliyetini kaptırdı

Antalya'da Mehmet Akif Bakır kız arkadaşıyla buluşmaya gitmeden önce gargara kullandı, başına iş açtı. Trafik polislerinin durduğu genç 3,76 promil alkollü çıktı. Durumu polislere anlatmaya çalışan genç 6 bin 439 lira para cezasına çarptırıldı. Hastaneye giderek kan testi yaptıran Bakır'ın alkolsüz olduğu belirlendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trajikomik olayda kız arkadaşıyla buluşmak için yola çıkan Mehmet Akif Bakır isimli vatandaş gargara kullandı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından Sanayi kavşağında gerçekleştirilen uygulamada ekipler tarafından durdurulan araçtan gönül rahatlığıyla inen ve alkol metreyi üfleyen genç sürücü gördüğü rakam karşısında şaşkına döndü.

KAN TESTİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Yapılan kontrolde 3,76 promil alkollü olduğu belirlenen Mehmet Akif Bakır, ne kadar derdini anlatmaya çalışsa da prosedür gereği alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezasına çarptırılırken sürücü belgesine de 6 ay süreyle el konuldu.

Olay yerine çağırdığı arkadaşıyla soluğu Manavgat Devlet Hastanesinde alan Mehmet Akif Bakır, kan alınarak yapılan alkol ölçümünde alkolsüz olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı. Bakır, ceza tutanağı ve hastaneden aldığı alkolsüz olduğuna dair raporla birlikte polis karakoluna giderek ifade verdi.

DERDİNİ ANLATTI

Akşam işten çıktığını belirten Mehmet Akif Bakır “İşten çıktıktan sonra eve uğramadan kız arkadaşımla buluşmaya gidiyordum. Ağzımın kokmaması için aracımda devamlı bulundurduğum gargarayı kullandım. Trafik ekipleri tarafından durduruldum ve alkol metreyi üfledim. 3,76 promil alkollü olduğum söylenince inanmak istemedim. Ama baktığımda doğruydu. Ne kadar alkol kullanmadığımı söylesem de bir şey değişmedi ve alkollü işlemi yapıldı. Hastaneye giderek kan verdim ve alkolsüz olduğum ortaya çıktı. Ben sadece gargara kullandım ve 3,76 promil alkollü çıktım. Buradan araç kullanan vatandaşları araç kullanmadan önce ve araç kullanırken gargara kullanmamaları konusunda uyarıyorum” dedi.

GARGARADA ALKOLÜN ROLÜ

Gargara, nefesi tazelemek, diş plağını azaltmak ve sağlıklı bir ağzı korumak için kullanılan yaygın bir ağız hijyeni ürünüdür. Alkolün gargara formülasyonlarına dahil edilmesinin başlıca nedenlerinden biri antimikrobiyal özellikleridir. Alkolün bakterileri ve diğer mikroorganizmaları etkili bir şekilde öldürdüğü kanıtlanmıştır.

Proteinleri denatüre ederek ve bakteri hücre zarlarındaki lipitleri çözerek hücre lizisine ve ölümüne yol açarak etki eder. Bununla birlikte, bu antimikrobiyal etkileri elde etmek için alkol konsantrasyonunun yeterince yüksek olması gerekir; bu da, etkinlik ile potansiyel riskler arasındaki dengeye ilişkin soruları gündeme getirmektedir.