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Yaşam

Annenin gördüğü manzara şoke etti! 2 aylık bebeğini kanlar içinde buldu

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde kanepeden düşen 2 aylık Poyraz bebeğin kafatasında kırık ve beyin kanaması tespit edildi. Hastanede ilk müdahalesi yapılan bebek, Bursa’ya sevk edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Olay, İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Sancak Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 aylık Poyraz bebek kanepeden düşerek yaralandı. Bebeğini kanlar içinde gören anne büyük şok yaşadı.

KAFASINDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı bebek, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde bebeğin beyin kanaması geçirdiği ve kafatasında kırık olduğu belirlendi.

Annenin gördüğü manzara şoke etti! 2 aylık bebeğini kanlar içinde buldu
Başlık ResmiAnnenin gördüğü manzara şoke etti! 2 aylık bebeğini kanlar içinde buldu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İnegöl Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Poyraz bebek, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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