Bursa’nın İnegöl ilçesinde kanepeden düşen 2 aylık Poyraz bebeğin kafatasında kırık ve beyin kanaması tespit edildi. Hastanede ilk müdahalesi yapılan bebek, Bursa’ya sevk edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Olay, İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Sancak Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 aylık Poyraz bebek kanepeden düşerek yaralandı. Bebeğini kanlar içinde gören anne büyük şok yaşadı.

KAFASINDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı bebek, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde bebeğin beyin kanaması geçirdiği ve kafatasında kırık olduğu belirlendi.

Annenin gördüğü manzara şoke etti! 2 aylık bebeğini kanlar içinde buldu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İnegöl Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Poyraz bebek, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala