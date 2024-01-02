Babasından araba kullanmayı öğrenen acemi şoför virajı alamayınca büfeye daldı

2 Ocak 2024 17:06 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 17:08

Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Zerre Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde babasının yardımıyla araba kullanmayı öğrenmek isteyen Emine G., babasının aracının direksiyonuna geçti.

Bir süre aracı sokakta kullanan Emine G., dönüş yapmak istediği sırada otomobilin kontrolünü kaybetmesi sonucu büfeye daldı.

Otomobilin çarpması sonucu büfe önünde bulunan içecek ve ekmek dolabı devrildi. Bu sırada büfeden ekmek alan İbrahim A. da otomobilin ile büfe arasında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan İbrahim A., ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

“AYAĞI KIRILMIŞ BAŞINDA KESİKLER VAR”

Aracın çarptığı büfenin çalışanı Hasan Yeşilgazel, “İçeride kasadaydım müşterim vardı. Gürültü ile kaza oldu dışarıya çıkmaya çalıştım ama kapının önünde eşyalar dökülünce çıkamadım bir süre. Sokak başından virajı alamamış dolaplara çarptı sürücü otomobil ile bütün eşyalar döküldü. Bir kaza geldi geçti Allah’ım daha kötüsünden korusun. Kazada yaralanan bir kişi vardı. O sırada ekmek alıyordu. Ayağı kırılmış başında kesikler vardı. Durumu iyiymiş haberini aldık. Sürücü kendisi sağlıkçıymış kendisi ilk müdahaleyi ambulans gelene kadar yaptı” diye konuştu.