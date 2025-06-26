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Bardağı 15 lira, tam bir şifa deposu! Bir kent bu lezzetle serinliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'da sıcaktan bunalan vatandaşlar meyan kökü şerbetiyle serinliyor. Bardağı 15 TL'den satılan lezzetin böbrek, mide, tansiyon, şeker, akciğer ve karaciğer gibi rahatsızlıklara iyi geldiği biliniyor. 

Yaz aylarında Doğu Ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde yaygın olarak tüketilen meyan kökü şerbeti, Malatya'da da serinlemek isteyen vatandaşların tercihi oldu. Meyan bitkisinin kökünden elde edilen ve geleneksel yöntemlerle hazırlanarak kent meydanında satılan şerbet, asitli içeceklerden uzak durmak isteyenlerin gözdesi haline geldi.

Bardağı 15 lira, tam bir şifa deposu! Bir kent bu lezzetle serinliyor - 1. Resim

"MİDEYE, BÖBREKLERE FAYDASIYLA BİLİNİYOR"

Yaklaşık 15 yıldır meyan şerbeti satışı yapan Harun Sarıçiçek, mesleği babasından öğrendiğini belirterek, "Babam 35 yıldır bu işi yapıyor, ben de 15 yıldır devam ettiriyorum. Satışlarımız çok şükür iyi gidiyor. 6 Şubat depreminden sonra çarşı yıkıldığı için yoğunluk azaldı ama yine de işlerimiz güzel. Meyan kökü mideye, böbreklere faydasıyla biliniyor. Malatya'da bu işi yapan sadece babamla ben kaldık. Bardağını 15 TL'den satıyoruz" şeklinde konuştu.

Bardağı 15 lira, tam bir şifa deposu! Bir kent bu lezzetle serinliyor - 2. Resim

"BAZI HASTALIKLARI OLANLAR FAZLA TÜKETMEMELİ"

Meyan kökü şerbetini tüketen vatandaşlar da içeceğin sağlığa faydalarına dikkat çekerek, "Meyan kökü mide, böbrek, bağırsak, idrar yolları, tansiyon, şeker, akciğer ve karaciğer gibi pek çok rahatsızlığa iyi geliyor. Bardağı sadece 15 TL. Ancak bazı hastalıkları olanlar fazla tüketmemeli" ifadelerini kullandı.

Bir hekim olduğunu belirten bir vatandaş ise, "Böbrekler üzerinde olumlu etkileri var. Arkadaşımın emeğine sağlık, faydalı bir ürün sunuyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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