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Haberler > Yaşam > Bitlis'te bir annenin 42 yıllık fedakarlığı: Tek hayalim oğlumun yazdıklarının kitaplaştırılması!

Bitlis'te bir annenin 42 yıllık fedakarlığı: Tek hayalim oğlumun yazdıklarının kitaplaştırılması!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaşayan doğuştan spastik Levent Güzel, annesinin desteğiyle hiç okula gitmeden ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteyi bitirdi. Anne Nurtaç Güzel

Levent Güzel’in (42) engellerin üstesinden gelmesi ve eğitimde başarı sağlaması, annesi Güzel’in büyük fedakarlığıyla devam ediyor.

Anne Nurtaç Güzel, Levent’in çocukluk döneminde karşılaştıkları zorlukları ve onun azmi sayesinde nasıl büyük başarılar elde ettiğini anlattı.

Levent Güzel, doktorların olumsuz söylemlerine rağmen, annesinin desteğiyle yürümeyi öğrenip, hiç okula gitmeden büyük bir başarıya imza attı.

Bitlis'te bir annenin 42 yıllık fedakarlığı: Tek hayalim oğlumun yazdıklarının kitaplaştırılması! - 1. Resim

Okuma yazmayı evde öğrenen Levent Güzel, eğitimini dışarıdan tamamlayarak ilkokul, ortaokul ve lise diploması aldı. Üniversite sınavlarını kazanarak Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitiren Levent Güzel, hem bitirdiği bölüm hem de okuduğu romanlardan esinlenerek yaklaşık 70 şiir yazdı.

Levent Güzel’in hayat hikayesini anlatan Nurtaç Güzel, en büyük hayalinin oğlunun yazmış olduğu şiirlerin kitap haline gelmesini görmek olduğunu söyledi

Bitlis'te bir annenin 42 yıllık fedakarlığı: Tek hayalim oğlumun yazdıklarının kitaplaştırılması! - 2. Resim

42 YILLIK HAYATIN ÖZETİ

Nurtaç Güzel oğlunu nasıl yetiştirdiğini şöyle anlatıyor:

“Oğlum 1982'de dünyaya geldi ve dünyaya geldiği zaman da engelliydi. Levent iki yaşına kadar hiç oturmadığı için rahatsızlığını fark edemedik. Daha sonra oğlumun rahatsızlığını fark edince doktora götürdük. Doktorlar o zaman herhangi bir teşhis koyamıyordu. Daha sonra Levent’i İstanbul’a götürdük. Orada spastik çocuklar derneğinde tedavi gördü. 7 yaşına kadar hiç yürümedi ve 7 yaşından sonra ayağa kalktı.

Bitlis'te bir annenin 42 yıllık fedakarlığı: Tek hayalim oğlumun yazdıklarının kitaplaştırılması! - 3. Resim

Tam olarak 10 yaşında yürümeye başladı. O dönemler çok eziyet ve zahmet çekti. Bizlerde sadece onun üzüntüsünü yaşadık. Yoksa ona bakmakla ilgili bir yorulma ve zahmet olmadı. 7 yaşından sonra ben kendi imkanlarımla evde okuma yazmayı öğrettim. Daha sonra ise ilköğretim için okuryazarlık belgesini aldık. Ardından ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdikten sonra üniversite için açık öğretime kayıt yaptık. Edebiyat mezunu ve okuduğu kitaplardan esinlenerek şiire merak saldı.

Çok severek ve çok duygusal şiirler yazıyor. Şiirlerine kitap haline getirmek istiyoruz. Tek amacım şimdi onun şiir kitabını görmek. Başka bir isteğim yok, çok şükür sağlığı da yerindedir. Yemeğini ben yediriyorum üstünü ben değiştiriyorum. Levent benim arkadaşım oldu can yoldaşım oldu. Hayatımın anlamı desem yeridir” 

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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